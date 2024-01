A partida teve o primeiro gol de Suárez com a camisa do Inter, além de gol e assistência de Messi. Também houve espaço para brilho do futebol do Brasil, já que o ex-flamenguista Michael foi o autor do terceiro gol do Al-Hilal, com direito a comemoração igual à de Cristiano Ronaldo, e o ex-corintiano Malcom anotou o gol da vitória saudita.

O Inter Miami, comandado por Tata Martino, mostrou as mesmas fraquezas defensivas da última temporada da Major League Soccer (MLS). Com apenas 13 minutos, Mitrovic e Al-Hamdan deixaram o marcador do Kingdom Arena, na Arábia Saudita, em 2 a 0. No Campeonato Saudita, mesmo sem seu camisa 10, a equipe tem a melhor defesa (nove gols sofridos) e o melhor ataque (59 marcados).