Monaco x Barcelona na Champions League: onde assistir, horário e escalação

Terceiro colocado do Campeonato Francês, o Monaco retornou à elite do futebol europeu nesta temporada. Finalista em 2003/2004, o clube teve a última campanha de destaque em 2016/2017, quando eliminou Manchester City e Borussia Dortmund até chegar à semifinal da competição. Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid, era a estrela da equipe naquela ocasião.

Já o Barcelona, vice-campeão espanhol no último ano, está com 100% de aproveitamento nesta temporada, a primeira sob o comando de Hansi Flick. Nas duas últimas partidas, contra Girona e Valladolid, marcou 11 gols (4 a 1 e 7 a 0, respectivamente). Na Champions League, o último título se deu em 2014/2015, quando o clube tinha o trio MSN no ataque, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar.