Morre Betinho, olheiro que descobriu Neymar: ‘Me colocou no futebol’, lamenta craque

Betinho atuava como técnico de avaliação esportiva no Instituto Neymar Jr. (INJR). Antes, passou pelo Santos, como treinador e ex-observador técnico. Foi na Baixada Santista onde o olheiro mais trabalhou, levando jogadores ao status de “meninos da Vila”.

“Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem para o meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz, professor Betinho”, escreveu Neymar, no Instagram.