Morre técnico Vagner Benazzi, o ‘Rei do Acesso’, aos 68 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira o técnico Vagner Benazzi, aos 68 anos. Com larga trajetória em clubes do interior de São Paulo e times da Série B do Campeonato Brasileiro, ele era conhecido como “Rei do Acesso”. Seu corpo será velado nesta segunda no Cemitério Bela Vista, em Osasco, onde será sepultado às 16h.

Benazzi deixa mulher e três filhos. As causas da morte foram choque séptico e infecção generalizada, decorrente do avanço da Demência Frontotemporal (DFT). Famoso como técnico, Benazzi também construiu carreira como jogador, nas décadas de 1970 e 80.

Vagner Benazzi acumulou passagens por times do interior de SP e da Série B do Brasileiro. Foto: ERNESTO RODRIGUES/ AE

Nascido em Osasco em 17 de junho de 1954, ele foi lateral-direito e atuou no Palmeiras em 1981 e 1982. Em São Paulo, passou ainda por Nacional, Comercial, Portuguesa, São José, Paulista, Francana, São-Carlense, entre outros. Juventude-RS, Aimoré-RS e Botafogo-PB também estão em sua lista como atleta.

A carreira de treinador teve início em 1989 pelo São-Carlense e, entre os anos 1990 até meados de 2010, ele foi um dos principais treinadores do Estado de São Paulo, dirigindo grandes equipes e conquistando vários acessos seguidos. Não por menos, recebeu o apelido de “Rei do Acesso”.

Em São Paulo, Benazzi treinou inúmeros times, como Comercial, União Barbarense, Portuguesa Santista, Bragantino, Santo André, Atlético Sorocaba, Marília, Portuguesa, Ponte Preta, Guarani. Na Portuguesa, teve passagem marcante nas temporadas 2006 e 2007, quando livrou o time do rebaixamento na Série B. Depois, subiu para o Paulistão, sendo campeão da Série A2 e também levou a equipe para a elite do Campeonato Brasileiro.

Benazzi foi também campeão paraense pelo Paysandu, em 2013. Avaí, Vitória, Bahia, Criciúma, Joinville, Náutico, Figueirense, entre outros, fizeram parte de seu currículo como treinador, com títulos e acessos em nível estadual.