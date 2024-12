Mundial de Clubes de 2025: veja a tabela de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo

A Fifa realizou nesta quinta-feira, 5, em Miami, o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025. O torneio será realizado entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem, nos Estados Unidos. Palmeiras, Flamengo e Fluminense foram cabeças de chave no sorteio. O outro time brasileiro da competição, o Botafogo, estava no pote 3.

O sorteio do torneio tinha algumas “travas”. Equipes do mesmo país não poderiam cair no mesmo grupo. Além disso, clubes da mesma confederação não poderiam estar na mesma chave, com exceção da Uefa, já que a Europa possui 12 representantes na competição.

Sorteio dos grupos do Mundial de Clubes foi realizado nesta quinta, em Miami. Foto: Brennan Asplen/AFP

PUBLICIDADE De acordo com a Fifa, os 32 participantes foram divididos nos quatro potes de modo a “assegurar equilíbrio competitivo e diversidade geográfica” no torneio do ano que vem. O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto, Al-Ahly e Inter Miami. O Botafogo integra o Grupo B, junto com PSG, Atlético de Madri e Seattle Sounders. O Flamengo compõe o Grupo D, com Espérance, Chelsea e León. O Fluminense, por sua vez, está no Grupo F, junto com Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns.

Publicidade

Regulamento

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos - o que representa uma novidade em torneios organizados pela Fifa -, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados.

Os dois primeiros de cada chave avançam para o mata-mata. Em caso de empate a partir das oitavas de final, a partida será decidida na prorrogação, com disputa de pênaltis na sequência. O Mundial será realizado a cada quatro anos.

A tabela dos brasileiros

Grupo A

Palmeiras x Porto

Palmeiras x Al-Ahly

Palmeiras x Inter Miami

Publicidade

Grupo B

Botafogo x Seattle Sounders

Botafogo x PSG

Botafogo x Atlético de Madri

Grupo D

Flamengo x Espérance

Flamengo x Chelsea

Flamengo x León

Publicidade