Museu do Futebol evidencia Pelé e futebol feminino após reforma de R$ 16 milhões; veja detalhes

Quem se dirigir ao local vai se deparar com obras inacabadas no Estádio do Pacaembu, debaixo do qual está o museu. O passeio cultural, contudo, não é afetado, como atestou a advogada Célia Martins Mazaro, 46, que passeava em São Paulo com a família e decidiu visitar o equipamento três dias antes da inauguração, sem saber do fechamento para reformas.

Por sorte, foi convidada pela organização a se juntar a um tour realizado para profissionais da imprensa. “O que mais me chamou atenção foi o espaço para as jogadoras e a parte de homenagem para o Pelé, acredito que vai ser assim com todo mundo”, diz Célia ao Estadão. O filho dela, José Neto, como torcedor do Santos, também se conectou com a sessão dedicada ao Rei, mas gostou mesmo foi da parte final da exposição, dedicada a uma experiência mais lúdica com atividades que unem futebol e tecnologia.