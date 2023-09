‘Não podemos baixar a guarda’, diz Dorival após vitória do São Paulo sobre o Flamengo no Maracanã

O técnico Dorival Júnior se mostrou satisfeito após a vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã. Nem por isso, contudo, o treinador se deu ao direito de comemorar com mais entusiasmo a vitória na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Em pelo menos cinco momentos da longa entrevista coletiva que concedeu no estádio, o treinador alertou que a competição está indefinida e que o São Paulo “terá que jogar mais” se quiser confirmar o título.

“A decisão não está definida, o campeonato não está definido. Conheço o adversário, temos que ter muito cuidado e correr muito mais do que hoje (domingo)”, alertou Dorival, que no ano passado conquistou a Copa do Brasil justamente comandando o Flamengo. “É apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Não podemos esquecer quem está do lado de lá, a qualificação desse grupo que eu conheço muito bem. Vamos ter que fazer muito mais.”

Dorival Junior comemorou vitória, mas faz ressalva à qualidade do elenco do Flamengo para o segundo jogo. Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

O treinador elogiou a postura do seu time e agradeceu ao restante da comissão técnica. Segundo Dorival, o time fez no gramado do Maracanã tudo o que planejou nos treinamentos ao longo da semana.

“Nos preparamos muito bem para essa partida. O pessoal da análise de desempenho, nossos auxiliares, eles fizeram um trabalho exemplar. Isso nos deu condições de colocar coisas importantíssimas aos jogadores”, sustentou o técnico.

De acordo com Dorival, a escalação do Flamengo com três atacantes e com Everton Ribeiro no banco foi uma das duas que ele e seus auxiliares imaginavam que poderia acontecer, o que reforça seu comentário sobre o time estar bem preparado para o jogo desse domingo.

“Preparamos a equipe com a entrada do Everton num primeiro momento, como também jogando teoricamente num 4-3-3. Mas são apenas números. Gabriel entra muito bem pelo meio, Pedro flutua muito bem, em determinado momento eles fazem quase um losango. Eu esperava um Flamengo nessas duas possibilidades, e foi com ela que nós trabalhamos ao longo da semana.”

Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022, Dorival retornou ao Maracanã comandando o São Paulo diante do rubro-negro carioca. Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

O técnico também falou sobre a sequência de jogos e como, de forma paradoxal, a parada na data Fifa acabou atrapalhando a preparação para esta final com o Flamengo. “Jogamos um jogo complicadíssimo na quarta-feira com o Inter em Porto Alegre, com três dias de chuva, campo muito pesado. Três dias depois, estamos novamente em campo pra jogar a final da Copa do Brasil”, lembrou Dorival. “Ficaríamos quase 22 dias sem jogar se não colocássemos o time pra jogar (em Porto Alegre). E, colocando, teria o risco de perder jogador para a decisão.”

Ainda assim, a partida em Porto Alegre teve reflexos neste domingo. Alisson foi substituído no segundo tempo por sentir câimbras. Outros dois jogadores, segundo Dorival, também acusaram cansaço ao longo da partida.

Agora, o treinador terá a semana inteira para preparar o time e descansar o elenco, já que deve utilizar reservas no duelo com o Fortaleza, na quarta-feira. Ele ainda pediu estádio lotado no próximo domingo para “fechar este campeonato com chave de ouro”. “Até seis meses atrás, um pouco menos, essa equipe estava sendo muito criticada, agredida, e eles conseguiram resgatar a alegria e a confiança do torcedor são-paulino”, lembrou o treinador.