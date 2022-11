Napoli abre vantagem, permite reação da Udinese, mas garante vitória no Italiano

Publicidade

Depois de abrir uma vantagem de três gols no placar, o Napoli levou um susto no final do jogo e teve que administrar uma vitória apertada sobre a Udinese, neste sábado, por 3 a 2, pelo Campeonato Italiano. Apesar do susto, a campanha da equipe napolitana segue irrepreensível, com 13 vitórias, dois empates, e uma larga vantagem na liderança com 41 pontos. São 11 triunfos seguidos pelo torneio.

Apesar da reação nos instantes finais, a Udinese segue sofrendo com a falta de vitórias na competição. Nos últimos seis compromissos, foram cinco empates e uma derrota. O último triunfo aconteceu no dia 3 de outubro, nos 2 a 1 sobre o Hellas Verona. O revés deste sábado deixa o time estacionado nos 24 pontos.

Com a parada por conta da Copa do Mundo do Catar, o Italiano só recomeça no ano que vem. No dia 4 de janeiro, o Napoli terá a difícil missão de enfrentar a Inter de Milão, no Giuseppe Meazza. No mesmo dia, a Udinese recebe o Empoli.

O Napoli fez valer o seu favoritismo desde o início do primeiro tempo e assumiu o controle do duelo. Tamanho domínio foi traduzido em gol já aos 15 minutos. Victor Osimhen subiu mais que a zaga e cabeceou para o chão após cruzamento fazendo 1 a 0.

A Udinese sentiu o golpe e a pressão dos donos da casa aumentou. Aos 31 minutos, Zielinski foi lançado em velocidade e, com um chute no canto, aumentou a vantagem no placar: 2 a 0.

No segundo tempo, a Udinese adiantou a marcação na tentativa de descontar a diferença. A iniciativa não deu resultado e o Napoli ampliou com Elmas. Ele foi lançado em velocidade pela esquerda, passou pelo marcador com drible curto dentro da área, e chutou para fazer 3 a 0.

O preciosismo acabou atrapalhando a equipe napolitana. Numa chance clara, Anguissa subiu pela esquerda e tocou para Osimhen em condições de marcar. Ele, no entanto, permitiu a chegada da marcação e, no momento do chute, acabou bloqueado pelo zagueiro.

O Napoli diminuiu o ritmo, passou a jogar em ritmo de treino, e a Udinese reagiu. Aos 34 minutos, Nestorovski recebeu bom passe na área e bateu de esquerda para descontar. Logo depois, Samardzic se aproveitou de uma bobeira da defesa, roubou a bola e bateu no canto direito para fazer 3 a 2 e colocar fogo no jogo.

A partida ficou dramática, com a Udinese em busca de um empate improvável e o Napoli se defendendo. O líder do campeonato, porém soube se garantir no fim e garantiu mais três pontos no torneio.