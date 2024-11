Napoli e Atalanta se enfrentam na manhã deste domingo, às 8h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes estão na parte de cima da tabela. O Napoli é o líder isolado da competição, com 25 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado, a Internazionale, com 21. Já o Atalanta vem logo atrás, com 19, na terceira posição.

Em 10 partidas o Napoli tem oito vitórias, um empate e uma derrota, que aconteceu na primeira rodada. Além de fazer a melhor campanha do torneio, o time de Antonio Conte venceu todas as cinco partidas que disputou em casa. Jogando novamente ao lado da torcida o time espera conquistar os três pontos para tentar ampliar a vantagem da liderança.

Napoli x Atalanta no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Atalanta, por sua vez, quer a vitória para tentar sair da terceira para a segunda posição. Para isso, além de vencer, terá que contar com um tropeço da Internazionale. O time tem seis vitórias, um empate e três derrotas até o momento na competição. Jogando fora de casa a equipe tem duas vitórias, duas derrotas e um empate até aqui.

NAPOLI X ATALANTA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data : 03/11/2024 (domingo)

: 03/11/2024 (domingo) Horário : 08h30 (de Brasília)

: 08h30 (de Brasília) Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles, Itália

ONDE ASSISTIR A NAPOLI X ATALANTA AO VIVO PELO CAMPEONATO ITALIANO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DO NAPOLI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku. Técnico: Antonio Conte

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DO ATALANTA

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman, Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NAPOLI E ATALANTA