Na briga pela ponta do Campeonato Italiano, o Napoli terá um difícil compromisso neste domingo, dia 24. Trata-se da Roma, que sonha com dias melhores no Calcio. O clássico opõe dois rivais em situações bem distintas da tabela, mas ambos precisam dos 3 pontos. A bola rola às 14 horas (horário de Brasília).

PUBLICIDADE Jogando em casa, o time de Antonio Conte está praticamente completo, com apenas 2 jogadores no departamento médico. O Napoli, atualmente, está na 2ª colocação da tabela, tendo sido ultrapassado neste sábado pela Internazionale. Os 3 pontos são fundamentais, pois logo abaixo estão três times com 25 pontos: Atalanta, Fiorentina e Lazio, nas 3ª, 4ª e 5ª colocações, respectivamente. A Roma, por outro lado, também quer fazer parte dessa ‘zona’. Os comandados de Claudio Ranieri amargam o meio da tabela, na 12ª posição com 13 pontos, tendo vencido apenas 3 jogos até agora, com 4 empates e 5 derrotas. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas 4 pontos, enquanto para o G-6 é de 9.

Napoli x Roma na Seria A: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

NAPOLI x ROMA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SERIE A:

DATA : 24/11/2024.

: 24/11/2024. HORÁRIO : 14 horas (horário de Brasília).

: 14 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA).

ONDE ASSISTIR NAPOLI x ROMA AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NAPOLI:

NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Gilmour, Anguissa e Lobotka; Politano, Kvaratskhelia e Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA:

ROMA - Svilar; Çelik, Ndicka, Mancini e Angeliño; Koné, Cristante e Paredes; Soulé, El Shaarawy e Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NAPOLI E ROMA: