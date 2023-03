Narrador Jota Júnior é dispensado pelo SporTV no mês em que completaria 24 anos no canal

O narrador Jota Júnior comunicou em suas redes sociais nesta terça-feira que foi dispensado pelo SporTV. O locutor estava na emissora desde 1999 e completaria 24 anos de casa neste mês de março. “No mês em que completo 24 anos de casa, estou deixando o SporTV. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer, mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos. As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre a nossa disposição. Que outros desafios apareçam, pois para a frente é que se anda”, escreveu o narrador em sua página na rede.

Nos últimos anos, Jota Júnior deixou de ser escalado para os principais jogos dos torneios transmitidos pelo SporTV, o canal de esporte fechado da Rede Globo. O locutor de 74 anos passou a narrar duelos da Série B do Campeonato Brasileiro e partidas menos relevantes do Paulistão.

Jota Júnior foi dispensado pela Globo nesta terça-feira. Foto: Reprodução/ SporTV

Jota ficou afastado por longos meses das transmissões por causa da pandemia de covid-19. Quando retornou, ganhou homenagem dos colegas da equipe.

O narrador trabalhou ainda em rádios de Americana e Campinas antes de migrar para a capital paulista, onde fez sucesso na Rádio Gazeta. O bom trabalho o levou para a Rádio Bandeirantes, emissora em que marcou seu nome e pela qual ganhou a primeira oportunidade de migrar para a TV. Na Band, narrou as Copas do Mundo de 1986, 1990, 1994 e 1998. Ele ainda não deu informações do que pretende fazer na carreira.