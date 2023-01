Necaxa, do México, apresenta uniforme em homenagem a Seu Madruga; veja fotos

O Necaxa decidiu homenagear um dos seus torcedores mais famosos com um uniforme especial. O clube mexicano produziu uma camisa comemorativa do personagem Seu Madruga, da série Chaves, interpretado pelo ator Ramón Valdés, que era fanático pelo time. Nos países hispânicos, Seu Madruga é conhecido como Don Ramón.

Valdés nasceu na Cidade do México e teve longa carreira na dramaturgia, participando de mais de 50 filmes. ‘Chaves’ levou todo o elenco à fama dentro e fora do país. A frase “le voy al Necaxa”, dita pelo ator na série foi uma demonstração do amor pelo time. O ator faleceu em 1988 aos 64 anos.

¡COSA HERMOSA! 🤩⚡



Pirma presentó la nueva playera con la que @ClubNecaxa va a contar en este Clausura 2023. El diseño esta inspirado en Don Ramón, personaje del Chavo del 8.pic.twitter.com/EA23xDl4ah — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) December 20, 2022

O Necaxa terminou a última liga mexicana na 12ª posição, com apenas cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas. A equipe volta a campo no próximo dia 27 pela Copa Mexicana. O time está na terceira posição do Grupo A com três empates nas três primeiras rodadas. O América lidera a chave, com quatro pontos.