Newell’s Old Boys x Corinthians registra caso de racismo, ataque a ônibus e confusão no estádio

O jogo entre Newell’s Old Boys e Corinthians pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, em Rosário, na Argentina, ficou marcado por caso de racismo, ataque a ônibus com torcedores corintianos e confusão nas arquibancadas do Estádio Coloso del Parque.

Antes de a bola rolar, um ônibus que transportava torcedores do Corinthians para o estádio em Rosário foi alvo de apedrejamento. Uma janela ficou danificada, segundo mostram imagens das redes sociais.

Nas arquibancadas, foram registradas imagens de um torcedor argentino imitando um macaco em direção aos corintianos.

O time argentino usou as redes sociais para publicar uma mensagem contra o racismo na segunda-feira, mas não surtiu efeito. Na fase de grupos, o conjunto de Rosário foi punido pela Conmebol com multa de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 490 mil) por insultos do mesmo teor contra santistas.

O tempo de intervalo no duelo também precisou ser estendido para 25 minutos após uma barreira que separava torcedores das duas agremiações ceder e dar início a um conflito com garrafas e cadeiras sendo atiradas.

Jogadores tentaram contornar a situação, sinalizando para os torcedores pararem com a briga. Alguns minutos depois, o clima hostil foi estancado e a bola pôde voltar a rolar.