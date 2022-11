Neymar ‘dorme’ na fisioterapia para ainda reforçar o Brasil na Copa: veja sua rotina após lesão

Publicidade

O local onde Neymar mais passa o seu tempo em Doha, no Catar, é na sala de fisioterapia do hotel em que está hospedada a delegação da seleção brasileira na capital catariana. Não imaginava que seria assim. Segundo disseram o zagueiro Marquinhos e o técnico Tite, o camisa 10 tem feito tratamento intensivo para reduzir o inchaço no tornozelo direito, local em que teve constatada entorse, e se recuperar a tempo de reforçar o time na sequência da Copa do Mundo. Contra a Suíça, nesta segunda-feira, ele está fora. Ele e Danilo, ambos machucados.

O craque brasileiro tem feito tratamento no tornozelo direito desde que terminou o jogo contra a Sérvia, do qual saiu abatido e chorando. Horas depois da partida, ainda de madrugada, Neymar colocou mais gelo no local e deu início ao tratamento. Era preciso esperar 24 horas para diminuir o inchaço. Depois, ele passou por exame de imagem que detectou que havia sofrido uma lesão ligamentar, além de um pequeno edema ósseo.

O tratamento consiste em mexer pouco o pé, mas começar a articular os movimentos de forma leve. Gelo é usado o tempo todo. Neymar caminho sem o auxílio de muletas, mas ainda manca para não forçar o pé direito no chão. Fica a maior parte do tempo deitado, à espera de ver também o local desinchar. Os jogadores costumam fazer o que chamam de ‘botinha’ no tornozelo antes das partidas. Trata-se de uma proteção mais parruda para a região. O problema de Neymar é saber se ele consegue ter movimentos nos pés sem sentir dor. Ainda não. A lesão ligamentar precisa de mais tempo quando não há o rompimento e a intervenção cirúrgica, descartada.

Marquinhos disse que Neymar estava triste depois da partida, mas que hoje, três dias depois do duelo, está alegre e esperançoso de que possa voltar em breve. “Hoje ele está bem. Está dormindo na fisioterapia, mostra o quanto quer estar de volta. O quanto quer estar pronto. A gente não sabe quando, mas espera que o mais rápido possível para estar com a gente bem física, mental e tecnicamente”, afirmou Marquinhos, companheiro de Neymar também no Paris Saint-Germain.

Os médicos da seleção disseram que ele não jogaria contra a Suíça e que seria avaliado todos os dias. Também não deve atuar diante de Camarões, na sexta-feira, dia 2, encerrando a primeira fase brasileira. O jogo das oitavas, caso o Brasil se classifique, é o mais indicado para a volta de Neymar, mas nem nesse ele está garantido.

Pé de Neymar ficou bastante inchado após entorse sofrida no jogo contra a Sérvia. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

“Na hora, no momento, até digerir tudo, é muito difícil. O vi triste pós-partida. É normal por tudo o que ele sonhava, queria, a vontade que tinha. Entendemos o momento”, contou o defensor, que forma ao lado de Thiago Silva uma defesa segura, acostumada a levar poucos gols. No Mundial catariano, a equipe ainda não foi vazada.

“Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa ainda”, voltou a dizer Tite, reafirmando a confiança de que seu craque e também de que Danilo estejam logo à disposição, apesar do considerável inchaço no tornozelo direito do atacante, como ele mostrou em suas redes sociais.

Já o lateral teve uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo e, como o camisa 10, está fora do duelo com a Suíça, nesta segunda, no Estádio 974. “Estou com o Tite. Acredito que eles jogam a Copa”, reiterou o auxiliar César Sampaio.

Questionado sobre o diálogo que teve com Neymar, Tite endossou o discurso de Marquinhos. “A conversa tem o pós-jogo, o envolvimento. Até 5h, 6h da manhã que ele ficou tratando. Quando o Marquinhos falou aqui, ele não está sensibilizando ninguém. Ele disse o que aconteceu no sentido de ficar tratando a contusão”.

Sampaio e Tite falaram mais uma vez sobre a dependência de Neymar, hoje menor em comparação com meses atrás em virtude do surgimento de talentosos atacantes. Rodrygo é o mais cotado para substituir o camisa 10. Gabriel Martinelli corre por fora. Tite também pode lançar mão do volante Fred e adiantar Lucas Paquetá. “O Neymar tem uma importância única no nosso modelo, mas todos estão preparados”, avisou Sampaio.