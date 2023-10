Neymar reclama do gramado do rival do Al-Hilal na Liga dos Campeões da Ásia; confira vídeo

Neymar não acreditou nas condições do gramado de um de seus rivais na Liga dos Campeões da AFC, a “Champions Asiática”. No X (antigo Twitter), o camisa 10 da seleção brasileira respondeu a uma publicação contendo um vídeo do Estádio Azadi, na capital do Irã, em que mostra funcionários do clube Nassaji Mazandaran instalando placas de grama poucos dias antes do confronto com o Al-Hilal, pela segunda rodada do Grupo D da competição.

“Isso não é possível”, comentou o atacante na postagem. Rapidamente a manifestação “bombou” nas redes, com diversas respostas de fãs árabes. O Al-Hilal vem de empate em casa com o Navbahor, do Uzbequistão, e precisa do resultado contra o Nassaji na próxima terça-feira, às 13 horas (horário de Brasília), para encontrar uma situação mais tranquila no campeonato continental. Neymar deve liderar o ataque do time no duelo, agora, com a preocupação com o campo.

O brasileiro ainda vive momentos de altos e baixos no futebol saudita, no qual ainda é “novato”. No último sábado, dia 30, ele perdeu um pênalti, mas participou dos dois gols na vitória por 2 a 0 contra o Al-Shabab, pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. O resultado levou o Al-Hilal para a liderança do torneio, com 20 pontos.

Mesmo com a instabilidade técnica, o craque recebeu o apoio do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, que confia em sua recuperação. Contra o Nassaji Mazandaran, no Irã, Neymar terá uma nova oportunidade de mostrar seu talento, mesmo com o gramado longe do ideal no Estádio Azadi. Na semana passada, Neymar foi para as redes para dizer que não pediu a demissão de Jorge Jesus.

O jogo válido pela Liga dos Campeões da AFC está marcado para o dia 3 de outubro e será transmitido pelo Star+ no streaming. O Al-Hilal está atualmente na terceira posição do Grupo D após empatar por 1 a 1 com o Navbahor, do Uzbequistão, na estreia.