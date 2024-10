Neymar joga hoje? Veja os planos do Al-Hilal para o brasileiro

O Al-Hilal registrou na última semana a presença de Neymar nos treinos já dando pistas de que o retorno ao time estaria próximo. No sábado, 20, dois dias antes da partida, o clube divulgou novamente o brasileiro participando das atividades com a equipe. O próprio atleta postou um vídeo emocionado nas redes sociais.

A Liga dos Campeões da Ásia es as Copas nacionais, como a Copa Rei, são as únicas competições que o brasileiro pode atuar já que ele não foi inscrito no Campeonato Saudita por conta do limite de estrangeiros na equipe.