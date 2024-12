Neymar posa em foto ao lado de Memphis e reage a pedido para jogar no Corinthians

Esta não é a primeira interação entre o brasileiro e o holandês. Quando Memphis acertou com o Corinthians, em setembro, Neymar publicou que era incrível vê-lo no Brasil. Memphis respondeu ao comentário de Neymar e disse que estava orando para que o jogador voltasse a dar alegria para os brasileiros - na época o atacante estava sem jogar por conta da lesão no joelho.

Na entrevista coletiva de apresentação no Corinthians, Memphis revelou ter falado com Neymar “Conversei com Neymar e outros brasileiros. O que sabiam da cultura, do país, do clube”, disse o holandês, na época.