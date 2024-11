Neymar rebate Rodri por críticas a Vini Jr: ‘Virou o falador agora’

A fala de Rodri sobre Vini Jr. aconteceu durante entrevista ao programa “El Larguero”, da emissora Cadena SER. O espanhol afirmou que o brasileiro é “um dos melhores do mundo”, mas ponderou ao comentar sobre o favoritismo do jogador do Real ao prêmio.

“Tem coisas a melhorar, como todo mundo. É jovem e terá pessoas para aconselhá-lo, ainda mais estando no Real Madrid. É um clube com valores, é o pouco que posso dizer. Os atletas não são apenas o que representam em campo, mas também fora dele”, comentou. “Há muitos outros espanhóis que não ganharam (a Bola de Ouro) e foram melhores jogadores do que eu. São circunstâncias do futebol.”