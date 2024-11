Neymar tem nova lesão constatada e vai ficar mais de um mês fora dos gramados

A notícia da lesão surge em meio a notícias na imprensa saudita de que o Al-Hilal estaria pensando em rescindir com Neymar. Aos 32 anos, o brasileiro tem contrato até junho de 2025 e entrou pouquíssimas vezes em campo. Por causa dos problemas físicos, ele não foi inscrito na atual edição do Campeonato Saudita e pode jogar apenas a Champions asiática.

Neymar ficou mais de um ano longe do futebol após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O camisa 10 voltou aos gramados em 21 de outubro deste ano e chegou a ter sua convocação para a seleção especulada, mas a comissão técnica liderada por Dorival Júnior optou por deixar o jogador fora da relação até ele adquirir ritmo de jogo.