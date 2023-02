Neymar, embaixador de marca de pôquer, aposta mais de R$ 50 mil em torneio em Paris

Além de jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar já mostrou seu gosto e habilidade em outra área: o pôquer. Nesta quarta-feira, o brasileiro participou de dois torneios em Paris; em um deles, apostou 10,2 mil euros (cerca de R$ 56 mil) e avançou de fase na disputa. O atacante é um dos embaixadores culturais da PokerStars, plataforma de pôquer online, mas também um participante do jogo de azar.

Sua aventura pelas mesas do carteado aconteceu um dia após seu time, o PSG, perder em casa para o Bayern de Munique pela Champions League por 1 a 0. Caso o Paris não vença a partida de volta com dois gols, estará eliminado do torneio europeu mais uma vez. Seria a sexta vez com Neymar. Se ganhar por um gol de diferença, o duelo terá prorrogação.

No Hyatt Regency, hotel de luxo de Paris, Neymar participou do Mistery Bounty da European Poker Tour (EPT), organizada pela PokerStars. Nesta competição, Neymar avançou para a segunda fase, na 30ª colocação, com 103,5 mil fichas acumuladas. A plataforma divulgou a participação do atacante do PSG em suas redes sociais.

Olha a força da Esquadra 🇧🇷, @neymarjr já está no #EPTParis representando a gente no $10K Mystery Bounty e no dia 22 começam as transmissões ao vivo do evento.



VAMOOOSSSSS 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 pic.twitter.com/IPF7NovK5u — PokerStars Brasil (@PokerStarsBR) February 15, 2023

Gil Cebola, um dos amigos de Neymar, também se classificou para o dia final do Mystery Bounty. Outros brasileiros que disputarão a decisão do torneio nesta quinta são Felipe Ketzer, Pedro Garagnani, Raphael Da Costa, Bruno Volkmann e Guilherme Silva. Após a primeira fase na quarta, Neymar foi a uma lanchonete com seus amigos na França.

No campo, o atacante não repetiu seu desempenho como no baralho. Na terça-feira, foi derrotado pelo Bayern com gol de Coman. O jogo valeu pelas oitavas de final. Assim como Messi e Mbappé, o brasileiro teve uma participação apagada na partida.

O PSG volta a campo neste domingo, contra o Lille, pelo Campeonato Francês. O clube vem de três derrotas seguidas, pela Copa da França, Ligue 1 e Champions League. A segunda partida contra o Bayern de Munique acontece no próximo dia 8 de março. Recentemente, Neymar admitiu ter discutido no vestiário com o diretor de futebol português, Luís Campos. “Nem tudo são amores”, disse o atleta.

