Neymar vai ganhar no Al-Hilal o terceiro maior salário do mundo; confira a lista

A ida de Neymar para o Al-Hilal movimentou o futebol mundial e a conta bancária de algunns atletas. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o atacante brasileiro agora é dono do terceiro maior salário do planeta. O novo camisa 10 do time saudita ganhará 160 milhões de euros, cerca de R$ 867 milhões, por ano e só fica atrás de Cristiano Ronaldo e Benzema, empatados no valor do contra-cheque. Oito dos dez maiores salários do mundo no futebol são de atletas da Arábia Saudita.

Primeiro grande jogador a desembarcar no país, o atacante português, que é o capitão de Al-Nassr, lidera a lista com um salário anual de 200 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão. O valor é o mesmo que recebe o francês Benzema, reforço do Al-Ittihad para as próximas duas temporadas. Neymar vem atrás dos colegas.

O quarto mais bem pago também faz parte da liga saudita. Reforço do Al-Ittihad para as próximas temporadas, o volante francês Kante, ex-Chelsea, ganhará 100 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 540 milhões.

Neymar vai ser dono do terceiro maior salário do mundo no Al-Hilal Foto: Saudi Pro League / AFP

Fora do “universo saudita”, o novo Eldorado do futebol, os salários caem consideravelmente, apesar de não serem pequenos para os padrões sul-americanos, por exemplo. O quinto da lista é Kylian Mbappé, maior astro do PSG e capitão da seleção francesa, que ganha atualmente 70 milhões de euros, quase R$ 380 milhões por ano. Maior estrela do futebol dos Estados Unidos na atualidade, Messi é o quinto, com 45 milhões de euros, cerca de R$ 244 milhões.

Confira a lista dos 10 maiores salários do mundo no futebol