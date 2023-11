Neymar veste filha com cores da seleção brasileira em dia de jogo pelas Eliminatórias; veja foto

Com lesão ligamentar no joelho, Neymar ficará fora dos gramados até 2024. Isso inclui a partida da seleção brasileira nesta quinta-feira, 16, contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Isso não impede, no entanto, que o atacante mostre seu apoio aos convocados de Fernando Diniz para os próximos duelos – e com uma participação especial na torcida. Nas redes sociais, o camisa 10 do Al-Hilal postou uma foto de sua filha Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi, mostrando apoio ao Brasil na partida.

Mavie nasceu no início de outubro. No registro, utiliza uma camiseta verde e amarela, com a bandeira do Brasil, e um shorts azul. Enquanto dorme, também segura uma bola de futebol. “Hoje tem jogo do brasil e aqui já estamos preparados para torcer…. vamos Brasil”, escreveu o atleta em suas redes sociais. No Instagram, a publicação já conta com mais de 2,5 milhões de curtidas; no X, ex-Twitter, mais de 500 mil visualizações.

Diversos influenciadores e personalidades do esporte comentaram a publicação. Entre eles, Carles Puyol, ex-zagueiro do Barcelona, Gabriel Medina e o ex-jogador Amaral, com passagens por Palmeiras e Corinthians. Neymar está fora de combate pela seleção brasileira e Al-Hilal após romper o ligamento do joelho na partida em que o Brasil foi derrotado por 2 a 0, em outubro, em Montevidéu.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou nesta segunda-feira que o atacante Neymar vem se recuperando bem do rompimento ligamentar no joelho esquerdo, mas que lesões associadas vão obrigar o jogador a evitar a apoiar o pé no chão por um período. Ele passou por cirurgia recente após se contundir em jogo das Eliminatórias contra o Uruguai.

“Ele teve lesões no menisco que precisaram ser suturadas. Baseado nisso, Neymar precisa ficar um tempo sem poder pisar (no chão), exatamente pelas lesões associadas, além do ligamento”, afirmou o médico, em entrevista coletiva. Além da partida contra a Colômbia, o Brasil enfrenta a Argentina na próxima terça-feira, 21, no Maracanã.