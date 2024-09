A segunda rodada do grupo 3 da Liga B da Liga das Nações pode ser importante para começar a definir os rumos das equipes na competição. Depois de empatar em 0 a 0 com o Cazaquistão, a Noruega busca sua primeira vitória, assim como a Áustria que também empatou, em 1 a 1, com a Eslovênia.

Jogando em casa, a Noruega aposta no apoio da torcida e na letalidade do atacante Erling Haaland, para começar a marcar gols e pontuar na competição. Para a partida contra a Áustria o treinador Stale Solbakken deve fazer uma mudança no meio campo, e Sander Berge pode ter a oportunidade de ser titular no lugar de Patrick Berg.

Noruega x Áustria na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

A Áustria, por sua vez, joga fora de casa mais uma vez e deve ter poucas mudanças para a partida contra a Noruega. Christoph Baumgartner pode ser novidade no meio, no lugar de Patrick Wimmer. Noruega e Áustria estão no Grupo 3 da Liga B, ao lado de Eslovênia e Cazaquistão.

NORUEGA X ÁUSTRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 09/09/2024

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ullevaal, Oslo, Noruega

ONDE ASSISTIR NORUEGA X ÁUSTRIA AO VIVO

ESPN 4 (Tv fechada)

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NORUEGA

Noruega: Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard e Wolfe; Myhre, Odegaard e Berge; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ÁUSTRIA

Áustria: Pentz; Mwene, Wober, Posch e Prass; Laimer, Seiwald e Sabitzer; Baumgartner, Schmid e Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick

