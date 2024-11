Noruega x Cazaquistão na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A seleção anfitriã da partida vai a campo com o seu principal destaque Erling Haaland confirmado entre os titulares. O atacante do Manchester City vem somando gols na Nations League, nos últimos cinco jogos balançou as redes quatro vezes. Do outro lado, o Cazaquistão faz uma campanha negativa, não somou nenhuma vitória e não marcou nenhum gol em cinco jogos disputados.

A Noruega é a vice-líder do grupo G, empatado com a Áustria com 10 pontos. O Cazaquistão soma apenas um ponto e é o último colocado do grupo.