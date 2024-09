O que o São Paulo precisa fazer para se classificar na Copa do Brasil contra o Atlético-MG

Para sair de Belo Horizonte com a classificação no tempo normal, o São Paulo terá que vencer o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença. Vale lembrar que pela regra da Copa do Brasil não há gol fora. O que vale como critério primário de classificação é a soma dos placares após as partidas de ida e volta.

Placares favoráveis ao time paulista como 1 a 0, 2 a 1 e 3 a 2 levam para as penalidades. Para o Atlético-MG passar, basta um empate para sair do seu estádio com o passaporte para a semifinal garantido.