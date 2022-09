‘O São Paulo está obcecado por ser campeão’, diz Igor Vinícius após cobranças da torcida

O São Paulo deixou o gramado da Arena Pantanal, onde empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, sob os gritos de “é quinta-feira”. A frase apregoada pela torcida faz menção à data do jogo mais importante do ano para o time paulista. No dia 8, enfrenta o Atlético-GO com a necessidade de ganhar por três gols de margem para ir à final da Sul-Americana.

A cobrança dos são-paulinos não incomoda Igor Vinícius. O lateral afirmou que ele e o elenco estão obcecados em conquistar um título expressivo, algo que não ocorre há dez anos. Em 2012, o time foi campeão justamente da sul-americana. No ano passado, quebrou uma seca de nove anos sem conquistar ao ganhar o Paulistão

“É quinta-feira, sou obcecado por ser campeão, todo o grupo está, e espero que a gente consiga fazer isso”, ressaltou o lateral do São Paulo.

Igor Vinícius busca a jogada durante o empate entre São Paulo e Cuiabá, na Arena Pantanal Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Sobre o jogo, o lateral lamentou o fato de o time ter levado um gol cedo, aos seis minutos do primeiro tempo, e a expulsão de Welington na segunda etapa. A equipe jogava mal, mas conseguiu arrancar o empate se valendo da sorte depois que Marllon, zagueiro do Cuiabá, marcou contra.

“Jogar aqui é muito difícil, o clima não ajuda muito. Tomamos um gol no início, isso atrapalha e temos que correr atrás. É trabalhar para não sofrer o gol no início”.

O São Paulo tem 30 pontos no Brasileirão e não consegue se distanciar do perigo. São cinco pontos em relação à zona de rebaixamento. A equipe não vence há seis partidas na temporada. Ao menos derrubou a série de cinco derrotas consecutivas.