O treinador brasileiro Odair Hellmann e o inglês Steven Gerrard trocaram farpas ainda no primeiro tempo do jogo entre Al Ettifaq e Al Raed pela 6ª rodada do Campeonato Saudita. Os dois técnicos deixaram suas áreas e começaram a discutir perto do quarto árbitro, que tentou apartar a confusão.

A briga aconteceu antes da metade do primeiro tempo, e mostra os treinadores bastante exaltados, gesticulando muito e batendo boca de forma enérgica. Depois de um tempo Odair Hellmann deu as costas para Gerrard que gesticulou um pouco mais e também retornou para sua área técnica.

Odair Hellmann discute com Steven Gerrard durante jogo do Campeonato Saudita; assista Foto: Divulgação/Instagram @alraedclub

A equipe do Al Raed, comandada pelo treinador brasileiro, saiu vitoriosa da partida, ganhando por 1 a 0 fora de casa com gol marcado por Slaeh Al Jamaan. Odair Hellmann deixou o Brasil em 2023 para ir para o mundo árabe. Após ser demitido do Santos, o último clube que treinou no País, foi contratado pelo Al-Riyadh e atualmente comanda o Al Raed.

Já Steven Gerrard, técnico do Al Ettifaq, fez sua carreira como jogador no Liverpool e foi considerado um dos melhores meias do mundo. Chegou a comandar o Aston Villa antes de treinar o Al Ettifaq.