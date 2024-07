Olimpíadas 2024: o que o Brasil precisa fazer para se classificar no futebol feminino

A seleção brasileira feminina de futebol conseguiu, em quatro minutos, se complicar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. De classificada por antecipação, a equipe de Arthur Elias sofreu a virada ao levar dois gols do Japão nos acréscimos, no Parque dos Príncipes, e perder por 2 a 1. Na última Olimpíada de Marta, o Brasil pode viver cenário delicado na última rodada contra a Espanha.

Na Olimpíada, 12 seleções, divididas em três grupos com quatro equipes cada, disputam a primeira fase. Destas, oito avançam às quartas de final – as duas primeiras de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Espanha, Japão e Nigéria. Com três pontos, o Brasil depende apenas de si para avançar às quartas. Se vencer a seleção espanhola, atual campeã do mundo, nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília), se classificará, independentemente do resultado do confronto entre Japão e Nigéria, no mesmo horário.

Brasil ainda depende apenas de si para avançar às quartas de final dos Jogos Olímpicos no futebol feminino. Foto: Aurelien Morissard/AP

Caso empate com a Espanha, o Brasil precisará torcer contra Japão e Nigéria. No momento, o Brasil ocupa a terceira posição do grupo, com três pontos; as japonesas têm a mesma pontuação, mas estão à frente, na vice-liderança, pelo saldo de gols (1 x 0). Assim, nesse cenário, a Nigéria precisará vencer o Japão, por qualquer placar; se o confronto terminar em igualdade, são as japonesas que avançam na segunda colocação.

Já se perder, a única possibilidade de o Brasil avançar é permanecendo na terceira colocação, com uma campanha melhor do que aquelas que estão nos Grupos A e B. Para isso, a Nigéria precisa perder ou empatar no confronto com o Japão. Também há a possibilidade de o Brasil terminar em terceiro com uma vitória da Nigéria, mas o saldo de gols da seleção brasileira precisa terminar superior ao das africanas (-2 x 0 no momento).

Esse é o pior dos cenários, já que o Brasil precisará ainda precisará de outra combinação de resultados – mas não é tão complicado como parece. Nessa situação, a Nova Zelândia e Canadá, terceira e quarta colocadas do Grupo A, não podem vencer seus confrontos com França e Colômbia, respectivamente.

Também existe o cenário em que o Brasil avance na terceira colocação após os resultados do grupo B. Austrália e Zâmbia, que encaram Estados Unidos e Alemanha, não podem vencer seus duelos. Dessa forma, a seleção brasileira avançará às quartas de final dos Jogos Olímpicos.