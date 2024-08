Olimpíadas: estratégia da CBF não dá certo, e Marta é confirmada fora da semifinal contra Espanha

Segundo o comunicado do TAS, o pedido da CBF e do Comitê Olímpico do Brasil contra a decisão do Comitê Disciplinar da Fifa pela suspensão por dois jogos de Marta foi recebido na segunda-feria, 5, véspera do jogo contra a Espanha.

A juíza Laila El Shentenawi, do Egito, foi responsável pelo caso e realizou uma videoconferência com as partes nesta terça-feira. Dado o curto prazo, a aplicação brasileira foi negada ainda no final da manhã, no horário de Brasília. A sentença completa continua pendente e será encaminhada para as partes do processo.