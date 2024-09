Osvaldo, ex-São Paulo, é internado em Salvador com tromboembolismo pulmonar

Diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, o experiente atacante Osvaldo, do Vitória, está internado, em um hospital de Salvador. O clube informou por intermédio de uma nota que o atleta reclamou de dores na perna na viagem de volta para a Bahia depois do triunfo sobre o Atlético-GO, em Goiânia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

No geral, o tromboembolismo pulmonar é a obstrução dos vasos da circulação arterial pulmonar, que pode ser causada por qualquer partícula, seja ela líquida, sólida ou gasosa, originada em outra parte do corpo.

O atacante Osvaldo atuou pelo São Paulo em três temporadas, entre 2012 e 2014. Foto: Alex Silva/Estadão

"Boa noite pessoal, passando para falar que estou bem e para agradecer o carinho e preocupação de todos vocês. Esse problema aconteceu por causa de uma pancada que eu havia sofrido na perna, o edema acabou gerando um coágulo que se deslocou, mas graças a Deus foi detectado a tempo. Estou recebendo todos os cuidados e logo espero estar de volta defendendo as cores do leão. Um grande abraço a todos", disse Osvaldo em suas redes sociais. O jogador, de 37 anos, é um dos destaques do time do Vitória, campeão da Série B do ano passado e atual campeão baiano. Osvaldo atuou em 39 jogos nesta temporada e foi autor de oito gols, além de duas assistências.

O atacante tem passagens por outros clubes importantes do País. No São Paulo, Osvaldo disputou três temporadas e esteve na conquista da Copa Sul-Americana de 2012, o último título internacional tricolor. O atleta também atuou por Fortaleza, Ceará, CSA, Fluminense e Sport.