Conheça Oyarzabal, herói do tetra da Espanha na Eurocopa e ídolo na Real Sociedad

De lesionado e cortado da Copa do Mundo de 2022 a autor do quarto título europeu da Espanha. Mikel Oyarzabal Ugarte, 27 anos, já havia participado da campanha da prata olímpica da seleção em Tóquio. Titular e ídolo da Real Sociedad, entrou aos 23 minutos na decisão com a Inglaterra, substituindo o artilheiro e capitão Álvaro Morata. Com personalidade, garantiu, como centroavante, a conquista da Espanha, que se torna a maior vencedora da história da Eurocopa.

PUBLICIDADE Revelado pela Real Sociedad, Oyarzabal já teve seu nome ventilado na Juventus e Manchester City, mas continuou no clube que o lançou ao mundo. Antes da própria Euro, em amistoso contra a Andorra, saiu do banco e marcou três gols. Além dele, só Alfonso Pérez Muñoz, em 1996, e Roberto Soldado, em 2012, repetiram o feito. Em 2022, uma séria lesão no joelho retirou de Oyarzabal o bom momento que vivia na Real Sociedad e na seleção espanhola. Um ano de recuperação impediu que o meia fosse convocado por Luís Enrique para a disputa da Copa do Mundo do Catar. “É difícil de assimilar a lesão, mas desde já tenho um único objetivo: voltarei mais forte”, afirmou, em março de 2022.

Oyarzabal e Nico Williams, do País Basco, comemoram o gol do título da Eurocopa da Espanha. Foto: Manu Fernandez/AP

Voltou. Oyarzabal não deixou a Real Sociedad mesmo após a lesão e acertou uma renovação até 2028. O retorno à Espanha, agora com Luís de La Fuente, reservou ao jogador o momento mais importante de sua carreira. Já havia marcado na Eurocopa de 2020, contra a Croácia, mas não se compara ao gol do título, substituindo Morata, artilheiro da seleção espanhola, na decisão diante da Inglaterra.

Esse retorno passa também por De La Fuente. O treinador substituiu Luís Enrique que, em agosto de 2023, aceitou a proposta para treinar o Paris Saint-Germain. Em 2021, o campeão europeu com a Espanha chamou Oyarzabal para a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio. Sabia da qualidade do meia, mesmo com a lesão no ligamento do joelho que o afastou dos gramados por quase um ano.

Por um joelho de John Stones, Oyarzabal aproveitou a posição legal para marcar o gol do título da Espanha. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Por um joelho de John Stones, estava em condição legal para empurrar para as redes de Jordan Pickford o segundo gol da vitória por 2 a 1. O primeiro, marcado por Nico Williams depois do passe de Lamine Yamal. Assim como Nico, Oyarzabal também é natural do País Basco, que busca independência da Espanha. Em julho de 2024, os dois ajudaram o país em mais uma conquista internacional.

São 35 jogos e 12 gols pela seleção espanhola. Em 2023/2024, foi convocado depois de 11 gols, em 44 jogos, com a camisa da Real Sociedad. Comemora agora, junto à Espanha, melhor seleção da Eurocopa – 100% de aproveitamento no torneio – o primeiro título com a camisa nacional. Como o próprio disse sobre o favoritismo, “a Espanha pode vencer qualquer um na Euro”. E, de fato, venceu.