Pacaembu tem nova rachadura enquanto segue com obras atrasadas e sem data para reabrir

Na época, a Allegra afirmou que alertou a Linha Uni sobre as preocupações, que respondeu com “uma série de ilações e afirmações falaciosas sobre o andamento das obras de reforma, modernização e restauro do Pacaembu”. A Linha Uni, por sua vez, alegou que “não havia qualquer relação entre as obras da Linha 6-Laranja de metrô e os alegados problemas estruturais do estádio” do Pacaembu.

Quando será a reabertura do Pacaembu?

Em junho, a Allegra previa que o estádio, o centro de tênis e a piscina olímpica seriam entregues para a prefeitura. Ela realizou vistorias para checar os últimos detalhes e permitir que o local recebesse eventos – o mais esperado sendo a primeira partida oficial no estádio.

Tanto Allegra, quanto prefeitura, trabalham com a possibilidade de reinaugurar o estádio ainda neste ano. Após análise, o órgão devolveu à concessionária o parecer, com mais de 200 páginas sobre a análise das obras – e o que ainda precisa ser feito para a liberação do Complexo de fato e a entrega do termo de aceitação da reforma, no qual considera que a Allegra cumpriu com suas obrigações em relação ao que estava proposto nas obrigações do termo de concessão.