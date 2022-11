País de Gales aposta na experiência de Bale e Ramsey para surpreender na Copa; veja os 26 convocados

Publicidade

A seleção de País de Gales teve a sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar definida. O técnico Robert Page não deixou de fora os principais destaques da equipe: Gareth Bale, atacante do Los Angeles FC e ex-Real Madrid; e o meia-atacante Aaron Ramsey, que possui passagens por Arsenal e Juventus, e hoje atua pelo Nice, da França.

Ambos são os pilares do time e foram fundamentais para Gales chegar ao seu segundo mundial na história — o primeiro foi em 1958. Na campanha para a classificação, a seleção galesa venceu 6 dos 10 jogos que disputou, e perdeu apenas um. Bale e Ramsey foram os artilheiros da equipe com 5 e 3 gols cada, respectivamente.

Foi dos pés de Bale, inclusive, que surgiu o lance mais importante desta caminhada até o mundial. País de Gales e Ucrânia fizeram o decisivo jogo da respecagem que colocaria uma das seleções na Copa. Em cobrança de falta do ex-jogador do Real Madrid, o ucraniano Yarmolenko tentou afastar e acabou desviando contra a própria meta. O gol carimbou o passaporte dos galeses para o Catar.

Gareth Bale capitaneará a seleção de País de Gales na segunda Copa do Mundo da história do país. Foto: Matthew Childs/Reuters

A esperança é que esse entrosamento volte a dar frutos, como foi na Eurocopa de 2016. Há seis anos, o país chegou à semifinal do principal torneio de seleções da Europa, eliminando a poderosa Bélgica nas quartas e sendo superada por por Portugal de Cristiano Ronaldo.

Na lista de Page, que foi divulgada na última quarta-feira, 9, também estão o lateral Neco Williams, ex-Liverpool, que atua hoje pelo Nottingham Forest; atacante Daniel James, jogador do Fulham, que tem no currículo a experiência de já ter vestido a camisa do Manchester United; e o jovem Brennan Johnson de 21 anos, também do Nottingham Forest, que soma dois gols na Premier League deste ano. Na lateral, Ben Davies, do Tottenham, também foi chamado.

A estreia da equipe será contra os Estados Unidos no dia 21, às 16 (horário de Brasília). Os dois estão no Grupo B, que conta também com Inglaterra e Irã.





Confira a lista dos convocados

GOLEIROS: Adam Davies (Sheffield United), Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester).

DEFENSORES: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

MEIAS: Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea City), Matt Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice), Rubin Colwill (Cardiff City).

ATACANTES: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (AFC Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham).