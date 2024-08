Palmeiras repete campanha de 2017 e cai nas oitavas da Libertadores pela primeira vez na ‘Era Abel’

Dono de duas taças da Copa Libertadores em quase quatro anos à frente do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira amarga sua primeira eliminação nas oitavas de final da competição continental. A equipe até conseguiu empatar com o Botafogo na noite desta quarta-feira, 21, por 2x2, mas caiu após perder o jogo de ida por 2x1 no Rio de Janeiro.

A campanha de queda na primeira fase do mata-mata da Libertadores não acontecia desde 2017, quando o clube caiu para o Barcelona de Guayaquil sob o comando de Cuca. Naquela ocasião, o time venceu a partida de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, mas perdeu pelo mesmo placar para os equatorianos. Nos pênaltis, 5 a 4 para o rival, que sacramentou a eliminação.

Técnico do Palmeiras Abel Ferreira em Palmeiras x Botafogo, pela Libertadores Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PUBLICIDADE Desde que chegou ao alviverde, o português emendou uma sequência muito positiva dentro da competição continental. Logo na temporada de estreia, em 2020, Abel comandou o Palmeiras na reta final e foi campeão contra o Santos. Em 2021, seguiu com o bicampeonato em cima do Flamengo. Já em 2022, foi eliminado na semifinal pelo Athletico-PR. Na última temporada, a eliminação veio mais uma vez na semifinal, dessa vez para uma equipe estrangeira, o Boca Juniors.

A marca negativa por muito pouco não foi evitada na partida diante dos cariocas. Após sair perdendo por 2 a 0, a equipe de Abel Ferreira buscou o empate por 2 a 2 já depois dos 40 minutos do segundo tempo e chegou até a fazer o terceiro gol, que levaria a partida para os pênaltis.

Mas um toque de mão de Gustavo Gomez impediu o terceiro tento e culminou na eliminação precoce do alviverde na Libertadores de 2024.