Palmeiras mira invencibilidade como visitante mesmo após conquista antecipada do Brasileirão

Com o 11º título do Brasileirão garantido, o Palmeiras ainda tem importantes objetivos para alcançar no torneio nacional. O elenco alviverde e a comissão técnica querem levar o time a números históricos. Além de fazer sua melhor campanha nos pontos corridos, a equipe prevê sustentar a invencibilidade como visitante. Para isso, terá papel fundamental na luta contra o rebaixamento no duelo com o Cuiabá, neste domingo, às 18h30, na Arena Pantanal.

Para bater seu recorde de pontos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa somar mais quatro pontos, superando assim a campanha dos títulos de 2016 e 2018, em que totalizou 80 pontos. Até aqui, os comandados de Abel Ferreira perderam apenas dois jogos na competição, ambos no Allianz Parque. Fora de casa, ainda não registrou derrotas: 10 vitórias e sete empates (37 pontos).

Como ingrediente estatístico para este confronto no Mato Grosso agrega-se o fato de o Cuiabá ser um dos piores mandantes, ganhando apenas cinco de seus 17 duelos na Arena Pantanal. Diante do Palmeiras, o time cuiabano tem uma chance de ouro. Se vencer, dependendo de derrotas de Ceará e Atlético Goianiense, garantirá a permanência na elite do futebol brasileiro por mais uma temporada.

OPORTUNIDADE

Apesar dos objetivos sustentados no Palmeiras, a reta final do Brasileirão é vista como uma oportunidade para os jogadores menos utilizados provarem seu valor. Os jovens também querem manter o alto nível, conquistando novas chances. É o caso, por exemplo, de Vanderlan, Wesley, Flaco López, Miguel Merentiel, Bruno Tabata e Breno Lopes.

“Enquanto estes jogadores mostrarem rendimento, é com esses que eu conto”, afirmou Abel Ferreira, admitindo, porém, que alguns atletas podem deixar o elenco na próxima temporada para terem mais minutos em campo. “Estes jogadores mostraram que têm vontade e ambição ao longo do tempo que estou aqui. Quando olho para esta equipe, as mexidas serão em função de jogadores que querem ir em busca de outros projetos”, afirmou o treinador português.

Mas um titular em especial não quer renunciar a seu espaço no time. O atacante Dudu precisa de dois jogos para completar 400 partidas com a camisa alviverde. Além disso, o camisa 7 quer alcançar a façanha do argentino Darío Conca, que, em 2010, participou de todas as 38 rodadas da competição com o Fluminense.

Jogadores do Palmeiras comemoram o título após o jogo com o Fortaleza. Foto: Alex Silva/ Estadão

A ideia de Dudu é aprovada pelo técnico Abel Ferreira, que revela estar concentrado em engajar seus comandados na busca de novos objetivos. “Sou ambicioso. É difícil me satisfazer com aquilo que já ganhei. Estou sempre pensando em estratégias para mobilizar novamente o elenco para continuar a ganhar.”

DEYVERSON

O jogo com o Cuiabá também marca o primeiro encontro com Deyverson, herói palmeirense na conquista do tri da Libertadores em 2021. O centroavante deve ser titular, mas promete não comemorar caso balance as redes. “Acho que vai ser um jogo muito emocionante. Já estão pedindo para eu segurar minhas lágrimas. Eu nunca vivi esse momento de estar jogando em um clube e ser apoiado pela outra torcida”, disse o atleta em entrevista ao ge.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ x PALMEIRAS

CUIABÁ: Walter; Joaquim, Marllon e Alan Empereur; Marcão, Rafael Gava, Pepê e Igor Cariús; André Luís, Jonathan Cafu e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Bruno Tabata; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC).

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Arena Pantanal.

TV: Globo e Premiere.