Palmeiras perde Bruno Rodrigues, que passará por cirurgia e ficará fora por até 5 meses

O Palmeiras perdeu seu primeiro reforço da temporada para as disputas do Campeonato Paulista e da Supercopa do Brasil. O atacante Bruno Rodrigues, contratado do Cruzeiro, sofreu uma lesão no joelho direito, vai passar por cirurgia e será desfalque por até cinco meses, segundo apurou o Estadão.

PUBLICIDADE O jogador, que enfrentou Novorizontino e Inter de Limeira, deixou o campo na partida desta quarta-feira, no Allianz Parque, acusando o problema no joelho direito. Exames detalhados descartaram um rompimento de ligamento, mas o jogador precisará passar por uma artroscopia. “O atacante Bruno Rodrigues sofreu lesão no joelho direito durante a partida contra a Inter de Limeira, realizada na quarta-feira (24), pelo Campeonato Paulista. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e passará por cirurgia nos próximos dias. Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 11!”, oficializou o Palmeiras.

Bruno Rodrigues vai desfalcar o Palmeiras por até cinco meses Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O clube vai esperar o local desinchar para a realização do procedimento. O tempo estimado para artroscopia varia de quatro a cinco meses, mas o Palmeiras trabalha para tentar recuperar o reforço o quanto antes. Como o Paulistão é curto, dificilmente ele jogará novamente na competição.

Bruno Rodrigues havia entrado no intervalo diante do Novorizontino e feito sua estreia como titular diante da Inter de Limeira. Abel Ferreira tinha grande expectativa sobre o jogador e agora deve buscar novas opções no elenco. É possível que Rony se firme na vaga enquanto uma nova peça não apareça para jogar aberto.

Com uma nova baixa no ataque - Dudu continua lesionado e Endrick serve a seleção brasileira pré-olímpica - a diretoria intensificou as buscas por um novo atacante. O setor já perdeu Artur e Kevin, negociados com Zenit, da Rússia, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, respectivamente.