Palmeiras vende promessa ao Bragantino e negociação pode chegar a R$ 37 milhões

O Palmeiras acertou a venda de Jhon Jhon ao Red Bull Bragantino. O meia de 21 anos, inclusive, se despediu dos companheiros e da comissão técnica alviverde nesta quarta-feira, 10.

Para ficar com a promessa palmeirense, o Red Bull Bragantino desembolsou 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,3 milhões) por 60% dos direitos econômicos, mas o valor pode aumentar.

Jhon Jhon se despede de Gustavo Gómez e Weverton Foto: César Greco / Palmeiras

Existe uma cláusula que exige a compra de mais 20% dos direitos por 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões) se o meia atingir metas definidas no contrato. Os direitos econômicos de Jhon Jhon eram divididos entre Palmeiras (70%) e Primavera (30%), onde o meia estava antes de ser contratado pelo clube alviverde.

Jhon Jhon fez sua estreia no profissional do Palmeiras em 2021, mas foi a partir de 2023 que recebeu mais oportunidades de Abel Ferreira. Nesta temporada, o meia disputou 12 partidas e contribuiu com uma assistência.

O meia será o segundo jogador do Palmeiras contratado pelo Red Bull Bragantino em 2024. Em janeiro, o clube de Bragança Paulista fechou em definitivo com o volante Matheus Fernandes, que estava emprestado desde o início de 2023.