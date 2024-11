Palmeiras vive cenário diferente de 2023 quando conquistou virada sobre o Botafogo; veja contas

Mesmo vivendo momento instável na temporada, o Palmeiras tem esperanças de ultrapassar o Botafogo e conquistar o título do Campeonato Brasileiro pela terceira vez consecutiva. O time alviverde busca inspiração no que aconteceu no torneio do ano passado. Mas, em 2024, o cenário é diferente.

Em 2023, o Palmeiras arrancou para a conquista do título nacional após uma vitória épica de virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O time carioca vencia por 3 a 0, mas o Palmeiras buscou o resultado no segundo tempo, em um jogo marcante.

Palmeiras está seis pontos atrás do líder Botafogo na tabela do Brasileirão Foto: Alex Silva/Estadão

O duelo em questão aconteceu na 31ª rodada do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o Palmeiras ficou três pontos atrás do Botafogo após a partida histórica. A equipe carioca, porém, tinha um jogo a menos. No entanto, até o final do campeonato, o Botafogo teve uma enorme queda de desempenho. O time alviverde, por outro lado, teve uma ascensão. Nas sete rodadas derradeiras, o Palmeiras obteve mais quatro vitórias e dois empates, consumando o título. O Botafogo terminou o campeonato apenas na quinta posição.

Agora no torneio de 2024, a tarefa do Palmeiras para superar o Botafogo é mais complicada. Faltam seis rodadas para o término Brasileirão, ou seja, 18 pontos em disputa para cada equipe. O Botafogo lidera a competição, com 67 pontos. O Palmeiras é o vice-líder, com 61 pontos.

A equipe alviverde necessita de uma campanha praticamente perfeita daqui para frente para ganhar o Brasileirão mais uma vez. Além disso, precisa torcer para tropeços do adversário carioca. Matematicamente, o Botafogo precisa de mais quatro vitórias e um empate para assegurar a taça sem depender do desempenho dos rivais.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Botafogo tem 84,7% de chances de título. O Palmeiras tem 10,7%, enquanto o Fortaleza aparece com 3,4%.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, nesta sexta-feira, 8, no Allianz Parque. Já o Botafogo encara o Cuiabá, no sábado, no Nilton Santos.