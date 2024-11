Palmeiras x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Palmeiras recebe o Botafogo, nesta terça-feira, 26, no duelo que, se não definirá o campeão brasileiro, deixará quem vencer muito perto da taça. A bola rola às 21h30 no Allianz Parque, que estará lotado para mais um capítulo da recente rivalidade aflorada entre líder e vice-líder do Brasileirão.

Palmeiras e Botafogo têm 70 pontos. O time alviverde aparece à frente na tabela por ter mais vitórias e assumiu a liderança na última rodada com a vitória sobre o Atlético Goianiense e o empate dos cariocas com o Vitória em casa. A equipe alvinegra tinha seis pontos na frente, mas viu a vantagem derreter com três tropeços seguidos. Ter um triunfo a mais permite ao Palmeiras, time acostumado a decisão, o conforto de poder empatar o duelo decisivo em sua casa nesta terça, e decidir o título nas duas rodadas finais, contra Cruzeiro, em Minas, e Fluminense, no Allianz Parque - os rivais do Botafogo serão Inter, em Porto Alegre, e São Paulo, no Rio.

“É mais uma final, vale os mesmos três pontos que em outros jogos. Nosso compromisso é com nós mesmos, fazer o nosso melhor, e no final desses três jogos vamos ver a colocação. É ter a cabeça tranquila, suportar a pressão, e nos preparar para passar por tudo isso”, resumiu Raphael Veiga, o grande astro do Palmeiras ao longo do jovem craque Estêvão.

Juntos, eles marcaram 23 dos 57 gols da equipe no Brasileirão. O atacante é o artilheiro do torneio, com 12, e o meio-campista, o vice-artilheiro, com 11. “Sei que quando estou bem eu ajudo o time, e quando o time está bem ele me ajuda”, disse Veiga, que foi decisivo com gols nas duas últimas vitórias sobre Bahia e Atlético-GO.

Palmeiras e Botafogo decidem quem avança às quartas de final da Libertadores Foto: Arte/Estadão

PALMEIRAS X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 26/11/2024 (terça-feira)

: 26/11/2024 (terça-feira) Horário : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). Local: Allianz Parque.

ONDE ASSISTIR A PALMEIRAS X BOTAFOGO AO VIVO

Globo (TV aberta).

(TV aberta). Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS E BOTAFOGO

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Rony (Flaco López). Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Rony (Flaco López). : Abel Ferreira. BOTAFOGO: John; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

