Palmeiras x Grêmio no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, 7, às 21h30 (horário de Brasília). O time tem no confronto no Allianz Parque a chance de manter vivo o sonho do título do Brasileirão. Na última rodada, o líder Botafogo abriu seis pontos de distância. O time carioca encara o Cuiabá, no sábado, com tendência de conseguir mais três pontos.

PUBLICIDADE O duelo da 33ª rodada é, portanto, crucial para o Palmeiras. Mais do que a disputa em si, uma vitória reanimaria a equipe depois da derrota no clássico contra o Corinthians. O baque foi forte a ponto de o treinador justificar a derrota como se abandonasse a disputa do título, antes mesmo de o Botafogo jogar na rodada. “Nem o Ayrton Senna foi capaz de ganhar todos os anos”, disse. Além do revés por 2 a 0, o jogo representou uma involução no futebol praticado pelo time de Abel Ferreira. Durante a semana, o tom mudou. O zagueiro Gustavo Gómez espera que os erros cometidos contra o Corinthians não se repitam, mesmo que não seja uma partida fácil.

Palmeiras tenta manter sonho do título vivo em primeiro jogo sem Mancha Aliverde no Allianz Parque. Foto: Arte/Estadão

“Vai ser um jogo difícil. Eles estão precisando ganhar também, mas nós temos que trabalhar da melhor forma, fazer nosso jogo, colocar muita intensidade e ser um pouco também mais eficazes para poder depois controlar o jogo e conseguir mais uma vitória aqui em casa com a nossa torcida, que nos ajuda muito em cada jogo”, afirmou o paraguaio.

A favor, está o histórico recente do Palmeiras contra o Grêmio. Os três últimos confrontos dos dois times no Allianz Parque foram de vitória alviverde. Jogando em São Paulo, em toda história, os gaúchos venceram apenas quatro vezes.

A partida será a primeira do Palmeiras em casa neste ano desde a suspensão da Mancha Alviverde. A organizada não pode entrar em estádios de São Paulo com indumentárias que identifiquem o grupo. por determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), a pedido do Ministério Público, por causa da emboscada contra torcedores do Cruzeiro.

Ainda assim, o meia Aníbal Moreno destaca a importância de conquistar os três pontos jogando em casa. “Ainda temos seis jogos pela frente, vamos brigar até o fim. Nossa torcida é muito grande e vai nos ajudar até o fim”, projetou.

Apesar de reiterar que a derrota ano dérbi aconteceu em cima de erros individuais, Abel Ferreira fará mudanças em outras peças, diferente dos atletas que falharam nos gols (Weverton e Caio Paulista). Murilo pode voltar a formar dupla com Gómez. Na frente, Felipe Anderson ainda não engrenou e pode ser substituído, já que Maurício recuperou-se bem da lesão sofrida no joelho.

Do outro lado, o Grêmio até tem posição mais confortável em relação ao que já viveu na briga contra o rebaixamento. A equipe, contudo, não pode vacilar nas últimas seis rodadas, já que a distância para o Z-4 é de apenas cinco pontos.

Desde a vitória contra o Fortaleza, em 4 de outubro, o time não performa bem, mesmo quando superou o Atlético-GO por 3 a 1. Nesse período, os comandados de Renato Gaúcho acumularam derrotas para Atlético-MG (em jogo atrasado) e o rival Internacional, além de um empate com o Fluminense.

O treinador não conta mais com Kannemann para esta temporada, porque o argentino precisará ser submetido a uma cirurgia no quadril. Com a aposentadoria de Geromel, no fim do ano, será o fim da dupla que marcou época no clube.