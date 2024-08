São Paulo vai à CBF contra gritos homofóbicos; Palmeiras se manifesta: ‘Contra a intolerância’

O clássico entre Palmeiras e São Paulo deste domingo, pelo Brasileirão, rendeu mais do que o jogo em si. Além de jogador saindo de ambulância, gol no último lance e briga generalizada, o Choque-Rei também ficou marcado por outra cena lamentável. A torcida alviverde entoou cantos homofóbicos contra os jogadores do rival, fazendo o clube tricolor ir à CBF protocolar um ofício para que medidas sejam tomadas.

A reportagem do Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do São Paulo que confirmou a informação. Algo parecido aconteceu em junho do ano passado, quando a diretoria do clube tricolor fez o mesmo movimento após uma partida contra o Corinthians. Na ocasião, o time do Parque São Jorge foi penalizado com um jogo com portões fechados.

Clássico deste domingo foi tenso e repercutiu dentro e fora de campo. Foto: Felipe Rau/Estadão