Pênalti para o Palmeiras? Estêvão cai na área do Botafogo, mas árbitro manda o jogo seguir; assista

A rivalidade recente entre Palmeiras e Botafogo é pautada também nas discussões fora de campo, principalmente nas acusações de John Textor sobre favorecimento por parte da arbitragem para o time alviverde. Entretanto, na vitória botafoguense pela Libertadores, foram os palmeirenses que ficaram na bronca.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Estêvão invadiu a área do Botafogo. O garoto tentou driblar o zagueiro Bastos, quando recebeu o contato de Mateo Ponte, que vinha da direita. O choque de quadril com quadril foi suficiente para derrubar o palmeirense.

Mateo Ponte dividiu forte com Estêvão, que caiu na área. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE O árbitro uruguaio Esteban Ostojich mandou o jogo seguir, com a bola recuperada pelo Botafogo. Os jogadores do Palmeiras reclamaram no lance. Mais tarde, aos 44 minutos, Estêvão foi puxado pela camisa por Tiquinho Soares. Ostojich parou o jogo e amarelou o botafoguense, mas também aplicou o cartão ao camisa 41 do Palmeiras, que reclamou muito.

Ao deixar o campo, já com a derrota confirmada, Abel Ferreira fez sinal negativo sobre a arbitragem. Ele também recebeu cartão amarelo durante o jogo por reclamar de decisões do campo.

“Eu tinha avisados aos jogadores que o árbitro na Libertadores deixa o jogo seguir. Este tipo de jogo os árbitros deixam fluir”, criticou o técnico na entrevista coletiva.

Palmeiras e Botafogo voltam a se encontrar na próxima semana, no Allianz Parque. O time paulista precisa de uma vitória por dois gols de diferença para classificar-se. Vitória por um gol leva a disputa para os pênaltis. Os botafoguenses têm a vantagem do empate.