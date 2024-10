Paraguai x Venezuela nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalação

A seleção paraguaia vem de três jogos de invencibilidade nas Eliminatórias. Com cinco pontos somados no período, se aproximou justamente da Venezuela, sétima colocada e que iria para a repescagem da Copa do Mundo neste momento. A vitória sobre a seleção brasileira impôs o único revés de Dorival Júnior no comando.

Já a Venezuela, depois de um bom início nas Eliminatórias, já está há seis jogos sem vencer. A última foi diante do Chile, lanterna da classificatória, ainda em 2023, por 3 a 0. Esse desempenho fez com que a equipe caísse na tabela, até a sétima posição. Fora de casa, corre o risco de terminar a rodada fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.