Pedri elogia Hakimi e pede atenção à Espanha contra o Marrocos nas oitavas

O meia Pedri reconheceu as qualidades da seleção do Marrocos, nesta segunda-feira, e pediu atenção à Espanha para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, marcado para esta terça. Para o jovem jogador, o time espanhol terá que ter atenção especial ao lateral Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain.

“Claro, se Marrocos classificou é porque tem muita qualidade. Achraf é um dos perigos, podemos ver no PSG, passaram como primeiros do grupo e com um grande papel. O respeito é máximo”, afirmou o jogador do Barcelona.

O lateral Achraf Hakimi comemora com seus companheiros de seleção a classificação de Marrocos para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Foto: Hannah Mckay/Reuters

Pedri acredita que a seleção da Espanha é candidata ao título, mas precisa elevar seu nível. “Temos que melhorar ou vamos ficar de fora. Queremos fazer um grande jogo contra o Marrocos, ir para as quartas de final e dar aos torcedores a alegria que eles merecem. A meu ver, a Espanha vai ser campeã”, declarou o meia.

Ele também falou sobre o estilo de jogo da seleção espanhola, que chegou a ser criticada após a derrota para o Japão. “Sinto-me muito bem e confortável com o estilo de jogo que existe, divirto-me porque toco muito na bola e gosto disso. É verdade que frente ao Japão não foi o que esperávamos mas quero tocar na bola novamente amanhã (terça-feira)”, revelou.

Por fim, o atleta revelou que todos os jogadores da Espanha estão muito motivados na busca pelo bicampeonato. “A motivação é muito grande para um jogo de oitavas de final. Qualquer jogador da equipe que você colocar estará ultra motivado, ansioso para enfrentar o jogo. Não vai ser algo que faça a diferença, disse.

Espanha se classificou na vice-liderança do Grupo E, atrás do Japão, diferente do Marrocos, que ficou em primeiro do Grupo F. A equipe marroquina é a última da África viva no torneio.