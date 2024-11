Uma reverência à torcida após balançar as redes. Essa é a comemoração clássica de Pedro, atacante do Flamengo, quando marca gols. Agora a maneira de celebrar esse momento virou uma joia. O jogador lançou, na última quarta-feira, 27, um pingente com o formato da comemoração.

O produto custa R$ 999, e é feito com acabamento ouro 18k. Ele não está sendo comercializado pelo site do Flamengo, mas sim pela empresa “Só Ídolos”, com a qual Pedro já fez uma parceria anterior, lançando um kit que envolvia uma camisa do clube rubro-negro e um patch autografado pelo atacante.

Pedro, atacante do Flamengo, lança pingente em referência à forma como comemora gols Foto: Divulgação/Só Ídolos

A comemoração eternizada em forma de pingente, porém, está há um tempo sem ser vista pelos torcedores do Flamengo. Pedro sofreu uma lesão no dia 4 de setembro e a expectativa é que o atacante só retorne aos gramados em meados de 2025.