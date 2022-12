Assista aos 10 gols mais importantes da carreira de Pelé

Uma das poucas unanimidades do futebol brasileiro é que Pelé foi um gênio em campo. O camisa 10 do Santos marcou presença em três Copas do Mundo das quais a seleção brasileira saiu vitoriosa. O atacante fez mais de mil gols em sua carreira, mas alguns deles entraram para a história do futebol como os mais marcantes.

O mais bonito dos gols de Pelé, infelizmente, não foi filmado. Foi em um jogo contra o Juventus da Mooca, quando o craque deu o drible do chapeuzinho em quatro jogadores e colocou a bola para dentro do gol. O gol foi tão marcante que até foi feita uma reconstituição de como teria sido o lance.

Veja, a seguir, os gols mais importantes da carreira do rei do futebol brasileiro.

Final da Copa do Mundo 1970 - Brasil x Itália

Na partida final da Copa do Mundo de 1970, a seleção brasileira venceu a Itália e levou o tricampeonato mundial. Um dos principais destaques do jogo foi o gol de Pelé, que cabeceou a bola e marcou um dos gols mais bonitos da sua carreira.

Copa do Mundo de 1958

Na sua primeira Copa do Mundo, em 1958, o Pelé de 17 anos marcou o único gol da seleção brasileira na vitória contra o País de Gales.

Na final da mesma Copa, Pelé marcou um gol com um chute firme logo após ter dado um chapéu em um dos jogadores da Suécia, oponente e anfitrião do torneio.

Três gols em um jogo

Em um amistoso contra a Bélgica em 1965, Pelé marcou três gols na goleada de 5 a 0. O destaque foi quando o craque driblou os zagueiros e chutou a bola com força para o fundo do gol.

O milésimo gol

O milésimo gol de Pelé foi marcado e 1969, em uma partida entre Santos e Vasco, que terminou 2 a 1 para o time da baixada santista. O gol foi de pênalti, com um chute de chapa.

Despedida de Garrincha

No jogo de despedida do gênio das pernas tortas Garrincha, a seleção brasileira jogou contra uma seleção de estrangeiros de diferentes países. Pelé recebeu a bola fora da área, driblou os zagueiros e chutou para o gol. O goleiro até tentou defender o chute, mas não deu e o gol entrou para a história.

‘O gol de placa’

“Gol de placa” foi uma expressão inventada pelo jornalista Joelmir Beting ao se referir a um gol marcado por Pelé no Estádio do Maracanã após driblar sete jogadores do Fluminense. Uma placa de bronze foi instalada no estádio em homenagem ao tento do camisa 10 do Santos. Apesar de as emissoras TVs Tupi, Record, Atlântida e o Canal 100 terem filmado o lance, não há mais imagens do gol histórico.

O gol lendário

Poucos viram esse gol marcado em um domingo, dia 2 de agosto de 1959. O jogo foi na Rua Javari, no pequeno estádio localizado na Mooca. O jogo estava 3x0 para o Santos contra o Juventus quando aconteceu: Pelé chapelou quatro adversários e cabeceou a bola para dentro do gol.

O gol não foi filmado, mas o vídeo abaixo faz uma reconstituição da cena, com base nos relatos de quem viu o lance ao vivo.

Por uma ironia do destino, o gol mais bonito da história do futebol não foi gravado. Nos resta apenas apreciar a reconstituição cinematográfica desta pintura do Rei @Pele que completa 62 anos hoje. #OnThisDay pic.twitter.com/3XUyDUr2oP — Santos FC (@SantosFC) August 2, 2021

O gol que Pelé não fez

O gol do meio de campo teria sido um dos melhores de toda a carreira de Pelé, mas se tornou um dos gols perdidos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro.

