Peru x Uruguai nas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Uruguai, por sua vez, faz uma competição sólida e está na terceira posição apenas 3 pontos atrás da líder Argentina. O problema da seleção é fora das quatro linhas do gramado. Depois de Suárez publicizar sua insatisfação com o treinador Marcelo Bielsa, foi a vez de Canobbio, do Athletico Paranaense disparar contra o treinador. Apesar de não ter sido convocado desta vez, os próximos jogos vão ser importantes para ver se o clima extra-campo em torno do assunto tem impacto nos resultados da seleção.

O Peru tem apenas 3 pontos nas Eliminatórias e está na última posição, em décimo, com 0 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Uruguai é o terceiro colocado com 15 pontos. São 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota na competição.