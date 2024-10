Piqué dá a entender que história sobre traição à Shakira não é verdade; cantora responde

O ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué, falou em entrevista à CNN sobre o fim de seu casamento com a cantora Shakira. Na conversa o espanhol disse que a versão contada pelos meios de comunicação “não é totalmente verdade”. Ele lamentou não ter controle sobre o que é divulgado, mas afirmou estar em paz com a situação.

Para Piqué, no mundo de hoje todos gostam de opinar sobre tudo e nem sempre a “verdade” prevalece. “No final, a verdade não é contada da maneira que foi. Não posso controlar isso. Sei que todo mundo gosta de ter um ponto de vista sobre as coisas. A mídia controla uma mensagem e, em termos gerais, todos dizem o que querem vender”, concluiu o ex-jogador.

Gerard Piqué e Clara Chía Foto: Divulgação/Instagram @3gerardpique

PUBLICIDADE Diante dos últimos acontecimentos Piqué contou na entrevista que teve o apoio da família e amigos após a separação. O ex-jogador assumiu o relacionamento com Clara Chía Martí, apontada como pivô da traição, em 2022. Na conversa ele também agradeceu pela carreira e família que construiu. “Sinto-me privilegiado. A vida que tive, poder jogar no clube da minha vida por mais de 20 anos, ter dois filhos maravilhosos, ter uma família incrível”, concluiu. A cantora Shakira também comentou sobre o assunto em entrevista à revista GQ. Ela disse que a traição a ajudou a valorizar mais os amigos. “Me dei conta de que a amizade é mais longa do que o amor. Eu não sabia que era assim. A vida me tirou um marido, mas deu-me tantos amigos”, afirmou a cantora.

O ocorrido também a fez refletir sobre as pessoas que estavam à volta dela. “Nunca me senti tão amada, tão querida, como pelos meus amigos. Há pessoas que me traíram, que me viraram as costas quando eu mais precisava delas. O processo de cura é longo e vai levar vários álbuns”, concluiu Shakira.