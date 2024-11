Polônia x Escócia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A fase de grupos da Liga das Nações está prestes a ser encerrada. Neste fim de Data Fifa da temporada de 2024, as seleções membros da UEFA vão à campo para disputar a última partir desta parte do torneio. Entre elas, estão Polônia e Escócia, que se enfrentam nesta segunda-feira, em território polonês. O jogo se inicia às 16h45 (horário de Brasília).

Ocupando a terceira posição do grupo 1, a Polônia dificilmente conseguirá avançar de forma positiva no grupo a ponto de alcançar a segunda colocação. Na vice-liderança está a Croácia, com 7 pontos, que detém um saldo de gols melhor do que o dos poloneses. Com uma vitória até aqui e um empate, a seleção polonesa teria que vencer a Escócia por uma grande vantagem de gols para melhorar seu cenário.

Veja onde assistir a Polônia x Escócia ao vivo Foto: Arte/Estadão

Lanterna do grupo, a Escócia tem o mesmo número de vitórias e empates que a Polônia. Seu número de gols marcados, no entanto, é menor. Com situação igual a dos poloneses em pontos, a seleção escocesa teria que vencer por um placar ainda mais elástico para subir na tabela — e torcer para a Croácia ser derrotada. No último confronto contra a Polônia, porém, a Escócia foi derrotada. A partida aconteceu em setembro e terminou em 3 a 2 para os poloneses.

POLÔNIA X ESCÓCIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 18/11/2024

18/11/2024 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia (POL)

ONDE ASSISTIR A POLÔNIA X ESCÓCIA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA POLÔNIA

POLÔNIA: Bulka, Piatkowski, Kiwior, Kamil Piątkowski e Walukiewicz; Romanchuk, Marczuk, Zielinski, Kaminski e Zalewski; Piatek e Urbanski. Técnico: Michal Probierz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESCÓCIA

ESCÓCIA: Gordon, Ralston, Souttar, Hanley e Robertson; Gilmour, Mclean, McTominay, Christie e Doak; Conway. Técnico: Steve Clarke.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE POLÔNIA E ESCÓCIA