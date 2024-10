Polônia x Portugal na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Portugal, por sua vez, é o líder isolado do seu grupo com duas vitórias em dois jogos. A seleção de Cristiano Ronaldo faz uma trajetória tranquila nesse início de competição e vai em busca do terceiro triunfo para manter os 100% de aproveitamento no torneio.

Portugal é o líder do grupo 1 da Liga A, com 6 pontos. Em segundo está a Croácia, com 3 pontos. A Polônia aparece em terceiro, com os mesmos 3 pontos dos poloneses. Fechando o grupo está a Escócia, em quarto, que ainda não pontuou na competição.